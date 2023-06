VeVa-opleiding Noorderpoort verkast van Groningen naar Assen

De VeVa-opleiding van mbo Noorderpoort in Groningen gaat verhuizen naar Drenthe College in Assen. Alle studenten verkassen na de zomervakantie naar de Drentse hoofdstad.

Dat hebben beide onderwijsinstellingen, samen met Defensie, in goed overleg besloten. Het gaat in totaal om zes Beroepsopleidende Leerweg (BOL-) opleidingen met 170 studenten. De huidige en nieuwe studenten verhuizen met ingang van het nieuwe schooljaar allemaal naar Drenthe.

Met dit besluit willen de drie partijen ervoor zorgen dat er straks voor de studenten een goede leeromgeving aanwezig is, deels in en rond de kazerne in Assen, en dichterbij de kazerne in Havelte. De studenten van mbo Noorderpoort in Groningen volgen momenteel al veel van hun praktijkgerichte lessen op de kazerne in Assen. Daarvoor moeten ze nu nog de bus nemen.