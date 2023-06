Vervanging kunstgrasveld van Be Quick 1887 in Esserbergstadion gestart

Foto: Be Quick 1887

De aanleg van het nieuwe kunstgrasveld in het Esserbergstadion van Be Quick 1887 is deze week begonnen.

De vervanging van het hoofdveld was volgens de club echt nodig. Het kunstgras, dat inmiddels is verwijderd, was veertien jaar oud. De oud-trainer van de vierde divisionist, Steven Wuestenenk, klaagde eerder al steen en been over het veld. Zijn spelers hadden sneller last van hun gewrichten en liepen lies en hamstringblessures op. Ook was het veld hobbelig geworden, wat het voetbal er niet beter op maakte. Het veld krijgt geen rubberen korrels, maar de milieuvriendelijkere TGP variant.

Uitstel

Er zouden nog twee kunstgrasvelden op sportpark Esserberg vervangen worden. Het gaat om een veld van Helpman en een gecombineerd veld van Be Quick en Helpman. Dat is echter een jaar uitgesteld, omdat wethouder Inge Jongman van sport een experiment van de KNVB wil afwachten van kunstgrasvelden die gevuld zijn met zand. In Glimmen ligt zo’n veld. De voetbalbond wil weten of deze velden goed bespeelbaar zijn en verwacht deze zomer de uitkomsten. Als de uitkomst positief is, krijgen de twee velden op de Esserberg ook zand.

Voor het hoofdveld van Be Quick 1887 was uitstel niet mogelijk, omdat het veld te slecht is en de TGP-instrooi variant zich bewezen heeft als goed alternatief voor clubs die op hoog amateurniveau spelen.