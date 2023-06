Verschillende bouwplaatsen in gemeente openen zaterdag de deuren tijdens Dag van de Bouw

Foto via Ingenieursbureau MUG

In de gemeente zijn zaterdag verschillende bouwplaatsen te bezoeken. In het hele land vindt de zestiende editie plaats van de Dag van de Bouw. Doel van de dag is om een blik in de keuken te laten werpen, maar ook om relaties in de omgeving te versterken.

Eén van de bouwplaatsen die zaterdag te bekijken is, is te vinden aan het Boterdiep. Daar is vorig jaar zomer gestart met de bouw van een nieuwbouwcomplex waar zeventien appartementen en verschillende bedrijfsruimten gerealiseerd worden. Het metselwerk is gedaan, en momenteel wordt er hard gewerkt om de laatste hand te leggen. Bezoekers zijn op deze locatie van 10.00 tot 14.00 uur welkom om te komen kijken welke uitdagingen er komen kijken bij het bouwen in de binnenstad.

Grote Markt

Van 10.00 tot 14.00 uur zijn mensen ook welkom op de Grote Markt. Daar wordt momenteel druk gewerkt aan de herinrichting. De nieuwe Grote Markt krijgt meer groen, een waterbassin en speel- en zitplekken. Bezoekers krijgen een rondleiding waarbij de uitvoerder vertelt over alle ins en outs, waarbij ook archeologische vondsten aan de orde komen en er met een elektrische kraan een parcours kan worden afgelegd.

Hoofdstation

Andere locaties in de gemeente die meedoen zijn het Hoofdstation. Hier is het publiek van 10.00 tot 16.00 uur welkom. Ook zijn er drie locaties langs de zuidelijke ringweg geopend: de verdiepte ligging bij het Zuiderplantsoen, het Julianaplein en het Vrijheidsplein. Meer informatie vind je op deze website.