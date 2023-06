Verkeer in Stad mag deze zomer borst natmaken: grote reeks afsluitingen, voornamelijk rond ringweg

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Groningen moet deze zomer rekening houden met een reeks aan werkzaamheden. Vanaf volgende week zaterdag beginnen al verschillende wegafsluitingen en verandert de situatie op de weg vaak.

Volgens Groningen Bereikbaar heeft, zoals verwacht, het gros van de afsluitingen te maken met de verbouwing van de zuidelijke ringweg. Zo is de ringweg anderhalve maand dicht tussen de Europaweg en Euvelgunne, gaan zowel de A28 als de A7 tijdens weekenden dicht en gaan afritten op verschillende plekken dicht. Op de twee snelwegen en de oostelijke ringweg gaan ook rijstroken dicht, voor verkeer in beide richtingen.

Groningen Bereikbaar adviseert weggebruikers deze zomer met klom om, voor vertrek, te kijken waar ze langs moeten en of er oponthoud is. Op de website van Groningen Bereikbaar is een overzicht te vinden van alle geplande werkzaamheden in de zomerperiode.