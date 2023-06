De politie heeft deze woensdagochtend een verdachte aangehouden van de overval, een dag eerder, op een supermarkt aan de Zonnelaan.

Het gaat om een 23-jarige man uit Wildervank. De supermarkt werd dinsdag rond 15.00 uur overvallen. De man dreigde met een steekwapen en deed een greep in de kassa. Vervolgens ging hij er vandoor.

Een zoekactie van de politie meteen na de overval had geen resultaat. Het is niet bekend om welke reden de verdachte nu is ingerekend. Hij wordt deze dag verhoord.