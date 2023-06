Verdachte van gijzeling en misbruik medewerkster LVV-opvang Stad liep dezelfde dag weg uit kliniek in Balkbrug

De man die bijna drie weken geleden werd aangehouden in de LVV-opvang aan de Osloweg in Groningen omdat hij een medewerkster zou hebben gegijzeld en misbruikt, is eerder diezelfde maandag vertrokken uit een kliniek van de Dienst Justitiële Inrichtingen in het Overijsselse Balkbrug.

Dat maakte het Dagblad van het Noorden vrijdagmiddag bekend.

De man, die zijn twintigjarige verblijf in Nederland voor het grootste deel in de gevangenis doorbracht, zou op enkele uren voor het incident op eigen initiatief vertrokken zijn uit de kliniek. Hoewel de man niet verplicht was opgenomen, ging hij in tegen het advies van zijn begeleiders. De man verbleef vijf weken in de kliniek en had nog geen behandeling gekregen.

Uit de documentatie die de krant in handen heeft, zou blijken dat de directie van de kliniek wist dat de man gevaarlijk kon zijn. Meerdere instellingen voor psychiatrische behandeling wezen de verdachte af voor behandeling, omdat hij te onvoorspelbaar en licht ontvlambaar zou zijn. In Balkbrug kreeg de man wel een plekje op korte termijn. Na enige tijd werd duidelijk dat hij ook hier niet te houden was: hij zou hebben gestolen van medepatiënten en onder invloed terug zijn gekomen na een uitstapje. Het personeel wilde de van misbruik verdachte man niet meer binnen de muren hebben.

De man kwam een paar uur na zijn vertrek in de opvang voor vreemdelingen aan de Osloweg terecht. Daar ging het direct mis: dezelfde avond nog werd hij gearresteerd, omdat hij een twintigjarige begeleidster van de opvang zou hebben gegijzeld en misbruikt in een kamer in het gebouw. De politie wist de medewerkster uiteindelijk te bevrijden door de deur van de kamer open te breken met een stormram. De verdachte, die volgens de krant een ex-kindsoldaat uit Sierra Leone is, werd aangehouden.