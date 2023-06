Verdachte (34) van witwassen uit Stad raakt ook dure sloep kwijt

Foto: Politie Groningen-Noord (via Instagram)

De 34-jarige man uit Groningen, die afgelopen woensdag werd aangehouden op verdenking witwassen, is niet alleen zijn grote hoeveelheden drugs, geld en zijn dure auto kwijt. De politie heeft ook zijn dure sloep uit het water getakeld bij de Oostersluis.

De politie had de huizen van de man aan de Floresstraat en in Hoogkerk al doorzocht. Daar werden een hennepkwekerij, een grote handelshoeveelheid drugs, grote hoeveelheden cash en een dure auto in beslag genomen.

Uit informatie in het onderzoek na de doorzoekingen bleek dat de verdachte ook een dure sloep in bezit had. Die werd vrijdag bij de Oostersluis uit het water getakeld.

“Dat misdaad niet mag lonen, staat wat ons betreft buiten kijf”, vertelt de politie over de inbeslagname. “Juist in het begin van een onderzoek proberen we beslag te leggen op het vermogen van verdachten. Dit doen we uiteraard, omdat delicten als drugshandel en witwassen gericht zijn op geldelijke gewin. Geld is de drijfveer, het motief en vaak de opbrengst van nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van door criminaliteit verkregen vermogen raken we verdachten op een plek die pijn doet, namelijk in de portemonnee.”

