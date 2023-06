Verbouwing nieuw bureau voor politieteams noordelijke stadswijken van start

Een impressie van het verbouwde politiebureau aan de Eenrumermaar - BCT Architecten via Politie Noord-Nederland

Met de onthulling van het bouwbord ging vrijdagochtend de verbouwing het nieuwe teambureau voor de noordelijke politieteams binnen de gemeente Groningen van start. Het voormalige kantoorpand aan de Eenrumermaar gaat twee de bureaus aan de Korreweg en de Parkallee vervangen.

Teamchef Sipke Land trok vrijdagochtend een doek van het bord om de verbouwing officieel in gang te zetten. “Dit is het bureau voor en door de mensen van voor onze toegewijde collega’s. We hebben er alles aan gedaan om een moderne en efficiënte werkomgeving te creëren. Het nieuwe politiebureau is niet zomaar een renovatie, maar eerder een transformatie.”

Het basisteam Groningen-Noord is momenteel gehuisvest in bureau’s aan de Korreweg en de Parkallee bij Kardinge. Dit gaan op termijn dicht. De agenten in de noordelijke stadswijken werken naar verwachting vanaf het eerste kwartaal van 2024 op bureau Eenrumermaar.

Naast de twee politieteams gaat het kantoor aan de Eenrumermaar ook het LOP (leer- en ontwikkelplek voor politiestudenten) huisvesten. Daarnaast komt in het nieuwe bureau ook een zogenaamde ‘digikamer’, waar agenten niet alleen online verbinding houden met de wijk, maar ook digitale criminaliteit gaan bestrijden. Land: “Dit nieuwe politiebureau zal ons in staat stellen om effectiever te opereren, misdaad te bestrijden en de veiligheid van onze burgers te waarborgen.”

Tussen nu en begin volgend jaar wordt het voormalige kantoorpand aan de Eenrumermaar aan de binnenkant grotendeels gestript en opnieuw opgebouwd. Ook de installaties worden vervangen door duurzamere varianten en er komen zonnepanelen op het dak, wat ook wordt geïsoleerd voorzien van nieuwe bedekking. Daarnaast komt er een nieuwe inrichting voor de omgeving van het nieuwe politiebureau.