Veiligheidsregio: ‘Hoger risico op natuurbranden door droogte’

De Veiligheidsregio waarschuwt voor de aanhoudende hitte in combinatie met de droogte in de natuur. Het betekent een verhoogd risico op natuurbranden.

Reden genoeg voor extra oplettendheid bij de brandweer. ‘We rijden nu uit met twee bluswagens in plaats van één’, aldus woordvoerder Johan Bosklopper. ‘Door de hoge temperaturen zien we dat de bovengrond uitgedroogd is. Een klein vonkje kan dan al genoeg zijn.’

Om brand te voorkomen heeft de brandweer een aantal adviezen. ‘We raden mensen af om hun auto in het droge hoge gras te parkeren. Een hete katalisator kan namelijk tot brand leiden.’ En ook roken in de natuur raadt de brandweer af.

Wie wil barbecueën met het mooie weer, doet er goed aan om voor een ondergrond met voldoende zand te zorgen. Dan vatten de hete deeltjes geen vlam als ze op de grond vallen. ‘En een emmer water of een tuinslang erbij is natuurlijk altijd verstandig’, aldus Bosklopper. Ook blikjes en flesjes kunnen onbedoeld brand tot gevolg hebben, doordat het licht weerkaatst op het materiaal. ‘Gooi je afval dus in de prullenbak en laat het niet slingeren in het gras.’

Mocht het toch mis gaan, probeer dan zo snel mogelijk het vuur te doven. ‘Maar bel ook altijd 112. Ook al lijkt het niet zo spannend, we komen graag om de situatie te controleren.’