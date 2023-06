Veel belangstelling voor opstijgen regeringstoestel met koning Willem-Alexander vanaf Eelde (foto’s)

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Veel mensen hadden zich maandagavond verzameld bij Groningen Airport Eelde om een glimp op te vangen van het Nederlandse regeringstoestel. Rond 21.00 uur steeg het toestel op, met aan boord koning Willem-Alexander.

De koning was in het begin van de avond aanwezig bij de theatervoorstelling ‘East Side Story’ van Theater Aan de Andere Kamp in Westerbork. Deze voorstelling gaat over de Molukkers die twintig jaar in voormalig kamp Schattenberg bij Westerbork hebben gewoond. “De koning is daarna in een auto naar Groningen Airport Eelde gebracht”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening.

Op het vliegveld was eerder in de avond het Nederlandse regeringstoestel geland. “Rondom het vliegveld is het druk met vliegtuigliefhebbers die dit mee willen maken”, beschrijft Weening de situatie. “Het gebeurt namelijk zeer zelden dat het Nederlandse regeringsvliegtuig, met aan boord de koning, vanaf Eelde opstijgt.” Rond 21.00 uur zette het vliegtuig koers richting Madrid. Daar gaat gesproken worden over waterstofprojecten. Het is onbekend of de koning zelf als piloot de Boeing 737 bestuurde.

Bekijk hier een video van het opstijgen van het toestel:

.