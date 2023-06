Van Hulley viert jubileum: “Het raakt me als ik zie hoeveel vrouwen we al een kans hebben geboden”

Foto: Pjotr Wiese - pjotrwiese.nl

De sociale onderneming Van Hulley bestaat tien jaar. Zaterdag werd dit gevierd met een feest op het EM2-terrein. Oprichter Jolijn Creutzberg vertelt dat het feest haar energie heeft gegeven om met nog meer motivatie door te gaan.

Hoi Jolijn! Hoe was het feest gisteren?

“Het was fantastisch. De locatie waar we ons feestje gevierd hebben, die was ook heel gepast. Het is een hele mooie, informele plek, die bij ons past. Ik schat dat we gisteren driehonderd mensen hebben mogen verwelkomen. We hebben een mooi programma aangeboden met inhoud, maar ook met hapjes en drankjes en toespraken. Dus ik kijk zeker met een goed gevoel terug op het feest.”

Mensen die niet weten wat Van Hulley is. Wat is Van Hulley?

“We zijn een commercieel bedrijf, maar we zijn ook een eenjarig leer-werktraject voor vrouwen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En die afstand kan meerdere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld als men na immigratie in Nederland is komen te wonen, iemand de taal nog niet spreekt, geen opleiding heeft afgerond of als er sprake is van een verstandelijke beperking. Al die mensen bieden wij een kans. Wij zien geen beperkingen, we zien en we denken alleen maar in kansen. In 2013 ben ik begonnen. Het idee toen was om van oude overhemden nieuwe onderbroeken te maken gemaakt door vrouwen die moeilijk aan het werk kunnen komen.”

Ik kan me voorstellen dat het schip normaal gesproken moedig voorwaarts vaart, maar dat je op zo’n jubileumdag extra geconfronteerd wordt met wat je allemaal hebt bereikt …

“Dat is absoluut zo. Mentaal gezien was het een zware dag. Ieder jaar zijn er vijftien vrouwen die ons traject volgen. In de afgelopen tien jaar hebben we in totaal zo’n 130 vrouwen een duwtje in de rug gegeven. Van hen waren er gisteren ongeveer zestig aanwezig. En die verhalen, die zijn indrukwekkend. Vrouwen die dankzij het traject een betaalde baan hebben gevonden, die gelukkig zijn geworden. Ik krijg te horen, ‘dankjewel Jolijn!’, ‘zonder jou hadden we het nooit gered’. Ik weet wat we doen, maar zo’n dag laat zien wat we doen en wat we bereiken. En nogmaals, we bieden kansen. De vrouwen moeten het echt zelf doen. Ze moeten er zelf energie in steken. Wij bieden alleen de kans. Maar dat pakt voortreffelijk uit.”

Het lijkt me dat zo’n jubileumdag ook heel veel motivatie geeft …

“Het gevoel is een beetje dubbel. We zijn een volwaardig bedrijf, dat commercieel gezond is. Maar we voeren ook een sociale missie uit, waar nog niet iedereen in deze wereld aan is gewend. Het bedrijf groeit, we bouwen iets waardevols op, maar het is niet altijd makkelijk. Soms denk je wel eens, hoe ga ik dit allemaal oplossen? Hoe ga ik dit een kans bieden. Het is wel eens boem, maar nooit ho. Misschien ook wel omdat ik altijd het grotere doel voor me blijf zien. We kunnen bruggen slaan. We kunnen mensen die het moeilijk hebben een duwtje in de rug geven.”

Tijdens zo’n jubileum komt ook de vraag om de hoek kijken hoe nu verder. Hoe zie je dat voor je?

“Eigenlijk gebeuren er hele mooie dingen. In september zijn we in Goirle, bij Tilburg, begonnen met een atelier. Als je daar binnen stapt, dan kom je hetzelfde sfeertje tegen wat ook bij ons hangt. Het atelier daar wordt gerund door twee super goede vrouwen. En het is belangrijk dat ook op andere plekken in het land vrouwen kansen geboden krijgen. En we werken er aan om dit verder uit te breiden. Er worden gesprekken gevoerd in Amsterdam en Rotterdam om daar ook vestigingen op te zetten.”

Een waardevol project dus …

“Absoluut. Dat ook nooit stil staat. Want daar over gesproken. In augustus of september beginnen we met een nieuwe groep. We hebben nog plaats voor vrouwen die in het traject plaats willen nemen. Dus als er dames zijn die een jaar lang aan zich zelf willen werken, dan kunnen zij zeker contact met ons opnemen. Telefonisch zijn we tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 050 260 61 62. Er kan dan gevraagd worden naar Elza.”

Meer informatie over Van Hulley vind je op deze website.

Verslaggever Colin Mooijman maakte vier jaar geleden een reportage over Van Hulley: