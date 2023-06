Van der Ree wordt assistent-trainer bij Go Ahead Eagles

Foto via Go Ahead Eagles

Dennis van der Ree gaat komend seizoen aan de slag in Deventer. De vertrekkend interim-trainer van FC Groningen tekende donderdag voor twee jaar werk als assistent-trainer bij Go Ahead Eagles.

Van der Ree is de opvolger van assistent-trainer Roeland ten Berge, die vertrekt bij de club uit Deventer. De Rotterdammer, die FC Groningen als hoofdtrainer niet wist te behoeden van degradatie, stelt dat een terugkeer naar het assistent-trainerschap geen probleem is: “Op termijn ambieer ik weliswaar het hoofdtrainerschap, maar ik vind dat ik de komende jaren als assistent-trainer nog voldoende kan leren. Een leerproces, dat in Groningen in een stroomversnelling kwam doordat ik als hoofdtrainer vijf maanden voor de spelersgroep heb gestaan. Maar om bij Go Ahead Eagles weer mijn ‘oude’ rol als assistent-trainer op te pakken, is als onderdeel van dat leerproces helemaal prima.”

Van der Ree trad in de zomer van 2022 toe tot de staf van FC Groningen, als assistent van Frank Wormuth. Nadat FC Groningen de Duitse oefenmeester eind november aan de kant zette, schoof Van der Ree door naar het hoofdtrainerschap. Toen in maart duidelijk werd dat Dick Lukkien vanaf deze zomer de hoofdtrainer zou worden van FC Groningen, besloot Van der Ree te vertrekken uit Groningen. De interim-trainer wist zijn tijd bij FC Groningen niet met succes af te sluiten: de Rotterdammer degradeerde met de Groningse club uit de Eredivisie.