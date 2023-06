Van alles te doen tijdens Open Dag Hortus Haren

De Hortus Haren houdt zaterdag 10 juni een open dag. Er is daar van alles te doen, voor jong en oud, met de natuur als centraal thema.

De dag is georganiseerd door de Vereniging Vrienden vna de Hortus. Bezoekers kunnen er meedenken over de toekomst van de Hortus, leren van de natuur, rondleidingen, tips voor je eigen tuinonderhoud, een beeldententoonstelling, een theeceremonie en een mini-expeditie. Ook zijn er sprekers, dichters, live muziek, een fotowedstrijd en een duurzame markt.

De gemeente Groningen is dit jaar eigenaar geworden van de Hortus en de Biotoop ernaast. De gemeente heeft diverse plannen de Vrienden van de Hortus willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om de Hortus te ervaren en mee te denken over de toekomst. De uitkomsten van de dag worden later gepresenteerd aan het college van B&W en de gemeenteraad.

Het gaat om vragen als: wat is wel en niet passend in de Hortus, hoe kan de Hortus bijdragen aan de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat-adaptatie, hoe beschermen we de waarde van de Laarmantuin en hoe herstellen we de Chinese Tuin.

De open dag op 10 juni duurt van 10.00 tot 17.00 uur. De opening wordt verricht door wethouder Kirsten de Wrede. Voor meer informatie: http://www.degrotehortusdag.nl