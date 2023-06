UWV: werkgelegenheid in Groningen groeit dit jaar nog wel, volgend jaar niet meer

Foto: Gerrit de Haan

Uitkeringsinstantie UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de regio Groningen dit jaar nog verder groeit. Vanaf volgend jaar is dat niet het geval, vanwege een lagere economische groei en aanhoudende personeelstekorten.

De meeste sectoren laten nog een groeiende werkgelegenheid zien, maar industrie, financiële diensten en bouw krijgen te maken met banenkrimp. In veel andere sectoren neemt het groeitempo af. De economische groei stagneerde in de afgelopen kwartalen, vanwege de hoge energieprijzen, inflatie en de onzekerheden op de internationale markten. Toch groeit de Nederlandse economie dit jaar volgens het Centraal Planbureau nog met 1,6 procent en volgend jaar met 1,4%.

Volgens arbeidsmarktadviseur Erik Oosterveld geldt voor volgend jaar een grote onzekerheid: “Mochten we een strenge winter krijgen met onvoldoende aanbod van gas, dan valt de banengroei in 2024 bijna stil. Het CPB verwacht dat de economische groei in dat geval terugvalt naar 0,4 procent. Hogere energieprijzen leiden dan tot minder koopkracht, waardoor de consumptiegroei helemaal stilvalt.”

In de arbeidsmarktregio Groningen groeit het aantal banen van werknemers vooral dit jaar, in sectoren als horeca, (specialistische) zakelijke diensten en onderwijs. Volgend jaar valt in vrijwel alle sectoren het groeitempo van de werkgelegenheid terug. Zo staan in de horeca kostenstijging, koopkrachtverlies en het grote personeelstekort een sterkere groei in de weg. Opvallend is de beperkte banengroei bij de uitzendbureaus. Veel bedrijven nemen hun personeel liever rechtstreeks in dienst.