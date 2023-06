UMCG vreest voor kwaliteit tandartsen als opleiding jaar korter wordt: ‘ Zou ons jaren terug in de tijd werpen’

Foto: flickr.com/photos/conchur/

Het is een slecht idee van het kabinet om de opleiding voor tandarts met een jaar in te korten. Dat stelt Henri Lohr, hoofd van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG.

Het kabinet wil de opleiding voor tandartsen inkorten van zes naar vijf jaar, om zo het toenemende tekort aan tandartsen tegen te gaan. De numerus fixus op de opleiding moet omhoog en daarom moeten studenten sneller door de opleiding stromen. Meer studenten een zesjarige opleiding laten volgen zou te duur zijn.

Maar ‘goedkoop is duurkoop’, stelt Lohr: “Door de vergrijzing is het werk van de tandarts veranderd. De zorg wordt complexer en de oudere patiënt heeft vaak verschillende medische problemen, waar rekening mee moet worden gehouden. Daarnaast ligt de nadruk steeds meer op preventie en gedragsverandering bij patiënten. Het werk van de tandarts is dus veel meer geworden dan goed kunnen boren.”

Europese regels voor tandartsopleidingen staan toe dat studenten na vijf jaar aan de slag mogen. In sommige landen gebeurt dat ook al. Maar volgens Lohr is dat ook te zien in de kwaliteit van de zorg die deze tandartsen bieden: “Het zijn goede tandartsen, maar ze zijn vooral gericht op patiënten beter maken en niet op preventie, samenwerking met andere specialisten en een goede wetenschappelijke onderbouwing van de behandelingen.”

Lohr erkent dat er meer tandartsen nodig zijn om de tandheelkundige zorg op peil te houden. Maar volgens de tandarts is de opleiding korter maken niet de oplossing: “Laten we blijven investeren in de kwaliteit van onze zorgverleners, zodat het niveau van onze tandheelkundige zorg blijft behoren tot de beste in de wereld.”