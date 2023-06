UMCG-doktoren ontwikkelen batterij die automatisch uitgaat als kinderen hem inslikken

Foto via UMCG

Twee artsen van het UMCG hebben een kindvriendelijke knoopcelbatterij ontwikkeld, die dankzij een zekering na een paar minuten uitgaat als kinderen hem inslikken. Een goed initiatief, want jaarlijks overlijden er wereldwijd ongeveer tweeduizend kinderen na het inslikken van een knoopcelbatterij.

Samen met onderzoekers van de RUG en de TU Delft maakten hart-longchirurg Tjark Ebels van het UMCG en KNO-arts Freek Dikkers een gezekerde knoopcelbatterij. In deze batterij zit een zekering, die binnen enkele minuten nadat iemand deze heeft ingeslikt de stroom onderbreekt. Dit zogenaamde ‘Fused Button Battery-systeem’ kan worden gebruikt bij het maken van alle standaard knoopcelbatterijen.

Volgens het UMCG overlijden er jaarlijks ongeveer kinderen na het inslikken van een knoopcelbatterij. Dekkers vertelt: “Tjark en ik hebben meermaals samen aan de operatietafel gestaan bij een kind dat een knoopcelbatterij had doorgeslikt. Het zijn operaties waarbij we proberen te redden wat er te redden valt. Mijn kleinzoon is ook vier jaar en dat is voor mij een extra motivatie om me hier sterk voor te maken.”

Er ligt inmiddels een patentaanvraag voor de batterij met kindbeveiliging, maar het kan nog even duren voordat de nieuwe batterij in led-kaarsjes, autosleutels en in knuffels met muziek zit. Daarom geeft Dekkers een paar tips aan ouders: “Het grootste gevaar komt ironisch genoeg van lege batterijen die ouders goedbedoeld verzamelen en eens in de zoveel tijd naar de recyclebak brengen. Laat lege batterijen niet slingeren, maar breng ze direct weg of verzamel ze ergens waar je kind echt niet bij kan. En als het dan toch gebeurt: laat je kind honing eten. Dat heeft gelukkig bijna iedereen in huis. En raadpleeg zo snel mogelijk een arts. Als je er op tijd bij bent, kunnen we je kind goed helpen en de schade beperken.”