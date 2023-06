Uiterst zomers weekend in het verschiet, daarna meer kans op nattigheid

Een zomers gezicht op de Noordermolen langs de Zuidwending - Foto: Joris van Tweel

Groningen kan zich opmaken voor een uiterst zonnig weekend met hoge zomerse temperaturen, die zondag zelfs tropische waarden aan kunnen nemen. Daarna duiken er toch weer wat mogelijke buitjes op in de weersvoorspelling.

Zaterdag krijgt de zon veel ruimte, maar een paar stapelwolkjes zijn niet uit de lucht. De kans op een bui is in Groningen nihil en de temperatuur loopt op naar 26 of 27 graden, bij een naar het noorden draaiende matige westenwind.

De temperatuur blijft in de nacht naar zondag lang boven de 18 graden. Zondagochtend zijn de laatste wolken boven Groningen verdwenen, waardoor een stralende zomerdag ontstaat. De temperatuur doet daar aan mee en loopt op naar 29 graden, met hier en daar een tropische piek boven de 30 graden. De wind draait door naar het (zuid)oosten en is matig.

In de nacht naar maandag laten de eerste tekenen van een hernieuwde kans op buien zich al aantekenen. Daar zou zelfs wat onweer bij kunnen zitten. Ook overdag lijkt er kans te blijven op een bui, maar ook de zon laat zich zien. De temperatuur doet een flinke stap terug naar 22 graden. Dinsdag lijkt droog te blijven bij dezelfde maximumtemperatuur. Woensdag begin de buienkans weer wat toe te nemen. De temperatuur doet in de tweede helft van volgende week elke dag een stapje verder terug, om aan het einde van de week mogelijk zelfs onder de 20 graden te duiken.