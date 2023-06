Uiteinde van zwaard duikt op bij opgraving Grote Markt

Foto via Ingenieursbureau MUG

De archeologen op de Grote Markt deden de afgelopen week opnieuw een opvallende vondst in de bodem van de Grote Markt. Een inwoner of een gast in de stad lijkt zeker vijfhonderd jaar geleden een deel van zijn zwaard te zijn verloren.

Senior archeoloog Cuno Koopstra vertelt maandagochtend op het opgravingsblog van ingenieursbureau MUG over de ‘mooie metaalvondst’: “Op het eerste gezicht was niet te zien wat het precies is. Maar nadat het vuil zorgvuldig verwijderd werd, kwam er een prachtige pommel tevoorschijn.”

Een pommel is een tegengewicht aan het uiteinde van een heft van een zwaard, dolk of mes. Volgens Koopstra stamt de pommel uit de middeleeuwen: “Daarnaast bevat het een griffioen: een fabeldier dat de heerschappij over twee rijken symboliseert. Mogelijk symboliseert dit dier de hemel en het maantje bovenop de aarde. Onderaan de pommel zie je een nageltje voor bevestiging op het heft.”