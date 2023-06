Twee personen lopen brandwonden op bij brand in portiekwoning Gorechtkade

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een brand in een portiekwoning aan de Gorechtkade zijn maandagavond twee personen gewond geraakt. Dat meldt de brandweer.

De melding van de brand kwam om 21.30 uur binnen bij de hulpdiensten, waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Toen we de melding kregen werd gemeld dat er vermoedelijk nog personen in de woning aanwezig zouden zijn”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Daarop hebben we de assistentie ingeroepen van een tweede tankautospuit. Toen de eerste collega’s arriveerden konden zij al snel melden dat de brand uit was.”

Walburg: “Op het balkon van de woning had brand gewoed. Het is op dit moment onbekend wat er in de brand heeft gestaan. Wij hebben een nacontrole gedaan. Twee personen hebben brandwonden opgelopen. Zij zijn behandeld door ambulancemedewerkers. In de woning is enige schade ontstaan. Wij hebben stichting Salvage verwittigd, en zij zullen de bewoners ondersteunen bij het afhandelen van de schade.”