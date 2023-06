Twee Groninger schrijvers maken kans op literaire jongerenprijs

Foto's: Henk Veenstra en Andreas Terlaak

Anjet Daanje maakt opnieuw kans op een literaire prijs. Na het winnen van de Libris Literatuurprijs en de Boekenbon Literatuurprijs voor ‘Het lied van ooievaar en dromedaris’ is de schrijfster uit Stad nu genomineerd voor de De Inktaap, een literaire prijs van jongeren voor winnende titels. Ook de in Groningen geboren en getogen schrijver Auke Hulst maakt kans op de prijs.

Daanje en Hulst (genomineerd voor De Mitsukoshi Troostbaby Company) strijden om De Inktaap 2024 met Tom Hofland. Hij maakt kans op de prijs voor zijn boek De Menseneter.

Lezers tussen de 15 en 19 jaar bepalen normaal gesproken welke ‘winnende titels’ van de drie grote literaire prijzen van Nederland een nominatie voor De Inktaap krijgen. Maar omdat Daanje in het afgelopen jaar zowel de Boekbon Literatuurprijs als de Libris Literatuurprijs in ontvangst nam, kregen docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs de kans om zelf een derde genomineerde voor één van de drie ‘grote’ prijzen aan te wijzen. Dat werd Hulst, dankzij zijn nominatie voor de Boekenbon Literatuurprijs.

De Inktaap is dé jongerenprijs van de Nederlandse literatuur. Vanaf september lezen ruim duizend scholieren van 15 t/m 19 jaar uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs de genomineerde titels. Na het lezen van de drie titels gaan de leerlingen met elkaar in discussie met behulp van het LitLab-lesmateriaal en kiezen zij uiteindelijk tijdens een schooldebat hun winnende titel. De resultaten van alle jury’s samen bepalen welke titel wordt bekroond met De Inktaap 2024.

De uitreiking vindt plaats tijdens de feestelijke slotdag op 26 maart 2024 in de Doelen te Rotterdam.