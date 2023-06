Tunneltje op rand Vinkhuizen weer verfraaid met graffiti

De tunnel op de rand van Vinkhuizen ziet er na vandaag weer een stuk fraaier uit. Docent en graffiti-kunstenaar Elroy Gramsbergen nam de tunnel vrijdag samen leerlingen van school Leon van Gelder flink onder handen.

“We hebben het een aantal jaren geleden ook al eens gedaan, met kinderen uit de wijk. Afgelopen oud&nieuw heeft iemand alles overgeklad. Dus moesten we het maar opnieuw doen,” vertelt Elroy. Er verrijzen allerlei kunstwerken op de muur, zoals een stadsbus, rapper Eminem en Marvel-schurk Docter Doom.

Vroeger maakte Elroy de werken vaak van een schets, tegenwoordig laten de kinderen hem de ontwerpen gewoon op de mobiel zien: “Ja dat is wel echt iets van nu.” Elroy helpt de kinderen op weg met het ontwerp, de kinderen mogen het zelf inkleuren. “Je moet echt wel even oefenen met die spuittechnieken, dat kan je niet zo maar. Als ze het zelf willen doen mag dat, en anders help ik ze!”