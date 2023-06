Tropische dag zit Hunzefestival een beetje in de weg: “Wat is er leuker dan ravotten in de natuur?”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het werden niet de ruim 3.000 bezoekers die men wel eens gehaald heeft op het Hunzefestival, maar met 1.500 is Het Groninger Landschap ook erg tevreden. Het Hunzefestival vond zaterdag en zondag plaats op bezoekerscentrum Reitdiep.

“Op zaterdag hadden we ongeveer 850 bezoekers, en zondag konden we 650 mensen verwelkomen”, vertelt Michel van Roon van Het Groninger Landschap. “Een geweldig mooi aantal, en ja, we hebben er wel eens meer gehad. Maar vooral vandaag was het warm. Temperaturen boven de 30 graden die zorgen er waarschijnlijk voor dat een gezin andere afwegingen maakt. Daarnaast is er ook veel concurrentie van andere evenementen in de regio. De keuze is reuze.”

“Minder druk biedt ook voordelen”

Het Hunzefestival, dat voorheen bekend stond als het Midzomerfestival, is het grootste natuur-doe-spektakel van het Noorden. Het festival is bedoeld om kinderen spelenderwijs in contact te brengen met de natuur. “Het vangen van waterbeestjes was een groot succes, maar ook was er veel animo voor het haaientanden zoeken. En je gelooft het niet, maar ook zelf brood bakken was bij deze temperaturen een populaire bezigheid.” Dat het wat rustiger was heeft volgens Van Roon ook voordelen: “Het is wat minder druk op het terrein, waardoor de wachtrijen ook minder lang zijn. We hebben een activiteit waarbij je met een kabelbaan naar beneden kunt. We hebben edities gehad dat je wel een uur in de rij stond. Dat was dit jaar allemaal wat aangenamer.”

“Eén van de kinderen kon vanwege het enthousiasme niet slapen”

De bezoekers kwamen oren en ogen te kort. “Op het ene moment ligt een kind in een sloot, en vijf minuten later zijn ze uilenballen aan het uitpluizen. Dat is de charme van dit festival. Ik sprak met één van de grootouders van één van de kinderen en die vertelde dat hun kleinkind niet had kunnen slapen, omdat er zo was uitgekeken naar dit evenement. Een ander kind vindt het festival zo leuk dat het verjaardagsfeestje hier naar toe was verplaatst. Zodat er samen met vriendjes hier taart gegeten kon worden en er geravot kon worden in de natuur.”

Bewustwording

Volgens Van Roon is het doel van het festival belangrijk: “Je bent spelenderwijs bezig met natuureducatie. Er wordt gespeeld maar er wordt ook veel geleerd. Hoe ziet een kikkervisje er uit? Wat eet een uil? Hoe maak ik brood? Dat is allemaal informatie die kinderen meenemen. Het is bewustwording van de natuur. En die bewustwording hebben we heel erg nodig, want de natuur, de biodiversiteit, dat is een groot goed.”

Van Roon hoeft niet lang na te denken over het antwoord op de vraag of er volgend jaar weer een Hunzefestival wordt gehouden: “die gaat er sowieso komen. En daarbij zullen we in de aanloop ook weer meer de scholen gaan bezoeken om kinderen hier voor te enthousiasmeren.”