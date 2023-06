Tropenrooster in werking: terrassen mogen een uur langer openblijven

Foto: ingezonden / OOG Tv

Vanwege de zomerse temperaturen mogen terrassen in de gemeente zondagavond een uur langer openblijven. Dat heeft de gemeente Groningen bekendgemaakt.

In de gemeente kan gebruik worden gemaakt van het Tropisch Weer Scenario. Als het KNMI verwacht dat de middagtemperatuur 27 graden of hoger wordt, dan kunnen horeca-inspecteurs dit scenario actief maken. Zondagochtend is besloten dat dit het geval is, en dat betekent dat terrassen een uur langer open mogen blijven. In de binnenstad mogen terrassen tot 03.00 uur geopend blijven, buiten de binnenstad, en in de rest van de gemeente, tot 02.00 uur. Terrassen aan het water moeten om middernacht sluiten.

Met het tropenrooster krijgen ondernemers ook meer ruimte. Zo mogen horecaondernemers om 11.00 uur ’s ochtends al de terrasstoelen buiten zetten, in een groter gebied dan normaal. Ondernemers zonder terrasvergunning mogen ook tafels en stoelen buiten zetten, behalve als daarmee de voorgang voor bijvoorbeeld voetgangers gehinderd wordt.

In Groningen worden zondag maximumtemperaturen van 28 of 29 graden verwacht. Lokaal kan de tropische 30 graden bereikt worden.