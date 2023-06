‘Tijdens Teddy Bear Hospital maken kinderen kennis met het ziekenhuis’

Foto: Jan Kooistra

Vanaf dinsdag is het Teddy Bear Hospital geopend in het UMCG. Gedurende vier dagen kunnen kinderen hun zieke knuffel beter maken onder begeleiding van medische studenten. Het is een ludieke actie om kinderen kennis te laten maken met het ziekenhuis, vertelt coördinator Gerda Oosting.



Het Teddy Bear Hospital wordt al heel wat jaren georganiseerd, zo vertelt ze. Basisschoolleerlingen uit de regio uit groepen 1 tot en met 3 komen op uitnodiging langs met hun ‘zieke’ knuffel. Zij gaan dan zelf hun knuffel beter maken met de hulp van medische studenten. Dit kunnen ze bijvoorbeeld doen door een pijnlijke poot te gipsen, medicijnen aan hun knuffel te geven of de tanden van hun knuffel te poetsen. Aan het einde van elke sessie krijgen de kinderen een diploma en mogen ze zichzelf berendokter noemen.

Kennismaken met het ziekenhuis

“Kinderen kunnen soms best een beetje bang zijn om naar het ziekenhuis te gaan”, vertelt Oosting. Teddy Bear Hospital is bedoeld om hen te laten zien hoe het er toegaat in een ziekenhuis en te laten zien dat dit ook leuk kan zijn. Er komt een hele grote teddybeer die ziek is en de kinderen vinden het geweldig om te zien hoe dit wordt genezen, zegt Oosting. Daarna mogen de kinderen de witte jassen aantrekken om hun eigen knuffel weer beter te maken. Het zorgt altijd voor veel enthousiaste reacties, vertelt ze. Deelname aan het evenement is vanwege de grote belangstelling op uitnodiging. Nieuwsgierige mensen en natuurlijk ook kinderen zijn wel welkom om te komen kijken.

Het spreekuur van Teddy Bear Hospital is van 27 juni t/m 30 juni tussen 9:00 en 13:00 uur in de Blauwe Patio in het UMCG.

Gerda Oosting was te gast in de OOG Ochtendshow om alles te vertellen over dit project: