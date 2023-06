‘The Rolling Stones – Unzipped’ op herhaling in het Groninger Museum

Het Groninger Museum verwacht vanaf vrijdag grote belangstelling bij de terugkeer van de tentoonstelling ‘The Rolling Stones – Unzipped’.

De expositie biedt een overzicht van de zestigjarige geschiedenis van de rockband. ‘The Rolling Stones – Unzipped’ komt voor de tweede keer naar da stad, en dat is uniek voor het museum. Vanwege corona was de tentoonstelling in 2020 slechts vier weken te zien. De vele fans die de eerste keer teleurgesteld werden, krijgen nu opnieuw een kans.

De bezoekers kunnen zo’n 400 originele objecten zien; van instrumenten en kostuums tot zeldzaam videomateriaal, albumcovers en dagboeken. Hoogtepunten zijn reconstructies van de flat in Edith Grove, waarin ze samen woonden, en van hun eerste opnamestudio in Denmark Street, beide in Londen.

‘The Rolling Stones – Unzipped’ is tot half januari te zien. Voor meer informatie en de kaartverkoop ga je naar de website van het Groninger Museum.