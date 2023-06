Ten Boer in haar nopjes met gloednieuw waterpark voor peuters

Foto: Peter Redeker

Zwembad De Blinkerd is een nieuw uitbreiding rijker. Het bad beschikt sinds kort over een nieuw waterparkje dat speciaal bedoeld is voor peuters.

“In de oude situatie hadden we al een een peuterbad”, vertelt Peter Redeker van het zwembad. “Maar die voldeed niet meer helemaal. Het was een bad met een glijbaantje. Vorig jaar zijn we begonnen met de werkzaamheden om een nieuw bad aan te leggen. Eerst is het oude bad gesloopt, en daarna konden we beton storten en beginnen aan de opbouw van het nieuwe bad.”

Fonteintjes

Het nieuwe bad bestaat uit verschillende fonteintjes. “Het is een waterpark geworden voor peuters. Er zijn inderdaad fonteintjes, maar er is ook een kleine glijbaan. Het is een hele mooie uitbreiding geworden, waar we trots op zijn.” Redeker noemt het ook belangrijk. “We hebben een mooi zwembad. En we willen het liefst alle leeftijdsgroepen bedienen. Voor je het grote bad in kunt, moet je wat ouder zijn. Door dit nieuwe waterpark kunnen we ook onze jongste inwoners een leuke dag laten beleven.”

“Laat het mooie weer maar komen”

Het waterpark had aanvankelijk al eerder geopend moeten worden. “We hadden dit graag vorige maand willen openen tijdens de seizoensopening. Door vertraging in de bouw is dat niet gelukt, maar inmiddels is het in gebruik, en de eerste geluiden zijn erg positief. Kortom, laat het mooie weer nu maar komen.”