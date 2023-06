Tegenstanders Pannekoekschip vangen bot bij rechtbank: de Johanna mag naar de Oosterhaven

Foto: Patrick Wind

De nieuwe pannenkoekenboot (de ‘Johanna’) mag naar de Oosterhaven, ook als er nog een bodemprocedure loopt rond de ‘verplaatsing’ van het schip naar de nieuwe locatie.

De rechtbank in Groningen wees vrijdagochtend een voorlopige voorziening af, die omwonenden, gebruikers en exploitanten van de jachthaven aan de Oosterhaven hadden gevraagd. Daarmee wilden de bezwarenden voorkomen dat de ‘Johanna’, de vervanger van het huidige Pannekoekschip aan het Schuitendiep, al aan de kade wordt gelegd terwijl er nog een bodemprocedure loopt tegen de komst van de boot.

De omwonenden betoogden dat het verplaatsen van de boot naar de kade onomkeerbare gevolgen zou hebben voor de jachthaven, die door aankoop door de gemeente hoe dan ook een stuk kade kwijtraakt. De rechter gaat echter mee in de lezing van de gemeente Groningen, die betoogt dat als de ‘verplaatsing’ van het schip mislukt, de kade alsnog terug kan naar de jachthaven. Een voorlopige voorziening om de komst van de boot tegen te houden tot de uitspraak in een bodemzaak is niet nodig, aldus de voorzieningenrechter.

Sinds de bekendmaking van de plannen voor de komst van de ‘Johanna’ naar de Oosterhaven (het huidige schip aan het Schuitendiep wordt gesloopt en vervangen) is er weerstand uit de buurt en vanuit de jachthaven. Het schip zou te veel ruimte innemen en ook voor overlast gaan zorgen. Maar de bezwaren bij de gemeente zorgden niet voor soelaas en daarom volgde in maar al een eerste stap naar de rechter. Ook toen vingen de tegenstanders bot.