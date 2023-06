Taxi’s verdwijnen over drie weken van Grote Markt naar twee tijdelijke standplaatsen: één voor overdag en één voor ’s nachts

Vanaf 1 juli staan er geen taxi’s meer opgesteld op de Grote Markt. De standplaats aan de noordkant van het marktplein gaat over drie weken verdwijnen. Wie dan nog een taxi wil pakken, moet na een avondje stappen op een andere plek zijn dan na een middagje winkelen.

De geparkeerde taxi’s verdwijnen per 1 juli van het marktplein, omdat de plek van de standplaats dan op de schop gaat voor de herinrichting van de Grote Markt.

Twee tijdelijke standplaatsen

De taxi’s krijgen er voorlopig niet één, maar twee tijdelijke plekken voor terug: één voor overdag en één voor ’s nachts. Daarmee wil de gemeente de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken. Overdag staan de taxi’s opgesteld in de Kreupelstraat, ter hoogte van het kantoor van de gemeente Groningen. Alle taxi’s staand naar de Maagdenbrug gericht.

’s Nachts staan taxi’s aan het Martinikerkhof, met de neus richting de Grote Markt. De taxi’s kunnen niet makkelijk keren in de straat, dus komt er een bord waarop staat dat passagiers de eerste taxi in de rij moeten gebruiken. Rechtdoor over de Grote Markt rijden is na 1 september helemaal niet meer aan de orde voor nachtelijke taxi’s, want dan gaat het gedeelte van de Grote Markt tussen de Martinitoren en het gebouw van ABN-AMRO op de schop. Dan moeten alle taxi’s dus keren op het Martinikerkhof.

Op de kaart onderaan dit bericht is te zien waar de taxi’s de komende tijd komen te staan.

Taxi’s komen niet terug op Grote Markt

Er komt, ook na de herinrichting, geen taxistandplaats terug op de Grote Markt. De twee parkeerplaatsen voor overdag en ’s nachts zijn slechts tijdelijk en een permanente plek voor de taxi’s is nog niet aangewezen. De twee parkeerplaatsen aan de Kreupelstraat en het Martinikerkhof zijn wel mogelijke opties en de nieuwe situatie ziet de gemeente dan ook als proef. Onderzoeken, reacties en ervaringen van omwonenden en taxichauffeurs moeten uitwijzen of de tijdelijke standplaatsen bevallen. Als dat niet zo is, komen mogelijk ook andere plekken in de omgeving van de Grote Markt in beeld als nieuwe standplaats.

Volgende week dinsdagochtend en (tussen 11.00 – 12.00 uur) donderdagmiddag (16.00 – 17.00 uur) is er een een spreekuur over de nieuwe situatie. Dit spreekuur vindt plaats op Martinikerkhof 11, naast het Feithhuis. Woensdag is er een (tussen 16.30 – 19.30 uur ) is er een informatiebijeenkomst over de nieuwe verkeerssituatie op de Grote Markt in de hal van het gemeentelijk kantoor op het Gedempte Zuiderdiep. Deze bijeenkomst gaat niet alleen over de nieuwe taxistandplaatsen, maar ook over de routes voor fietsers en logistiek verkeer.