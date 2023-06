Tankstation verkoopt nu 30.000 liter benzine per dag door hamsteraars

Foto: 112 Groningen

Wie de auto de komende dagen nog even vol wil gooien bij het tankstation van Makro aan het Kattegat, kan wel eens voor een lege benzinepomp komen te staan. Door de aanstaande stijging van accijns op brandstof wordt met name benzine een stuk duurder en dat was donderdag al te merken.

Komende zaterdag gaan de prijzen voor brandstof fors omhoog, omdat de tijdelijke korting op de brandstofaccijnzen dan vervallen. Die werden vorig jaar april ingesteld, na de plotse stijging in prijs na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Een liter benzine gaat bijna veertien cent meer kosten, de dieselprijs gaat met tien cent omhoog en LPG kost zaterdag zes cent meer dan vrijdag. Inclusief btw gaan alle brandstofprijzen nog een paar cent per liter stijgen.

Groothandel Makro, met één van de goedkoopste pompstations van de provincie, stelt dat het ‘hamsteren’ van brandstof, met name E10-benzine, de afgelopen dagen wel duidelijk merkbaar is geweest: “Woensdag ging er al dertigduizend liter door op één dag en dat is wel veel meer dan normaal.”

Voor het benzinestation van de groothandel stond donderdagmiddag een klein rijtje tankers te wachten op hun beurt. Nadat de pomp eerder op de donderdag enige tijd ‘leeg’ was qua E10-benzine, kwam er enige tijd later weer benzine uit de tap na een vulbeurt. “Door de grote vraag is het soms een uurtje uitverkocht”, laat Makro aan het einde van de donderdagmiddag weten aan 112 Groningen. “Maar het wordt ook weer aangevuld. Sensoren in de tanks laten meteen aan de leverancier weten als de brandstof bijna op is.”

Vrijdag is de laatste dag waarop de tank nog snel even volgegooid kan worden met goedkope brandstof. Brandstofleveranciers hebben al laten weten dat ze, net als donderdag, drukte verwachten. Levertijden kunnen volgens de bedrijven niet altijd worden gegarandeerd, waardoor de pompstations (soms) droog kunnen staan.