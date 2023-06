Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Tegen een 24-jarige man uit Groningen is een taakstraf van tachtig uur geëist, omdat hij een 14-jarig meisje in de billen heeft geknepen. Dat meldt RTV Noord.



Het gebeurde in oktober vorig jaar in de bus tussen Groningen en Winsum. Tegen de politie verklaarde de Groninger dat hij dat wel vaker deed en daarom hulp nodig had. De verdachte zei dat hij het spannend vond.

De officier van justitie wil de man ook reclasseringstoezicht en dwanghulp opleggen.

Bron: RTV Noord