Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk is het zover; hoge temperaturen en veel zon. Voor zonliefhebbers betekent dat een duikje bij het Stadsstrand of zonnen in het Noorderplantsoen. Maar dit geldt niet voor iedereen. Veel studenten moeten nog even wachten totdat zij van het warme weer kunnen genieten. Zij proberen het hoofd koel te houden tijdens het studeren voor de tentamenperiode (video).