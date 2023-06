‘Bi-Ba-Brouw’: studenten uit Stad brengen ode aan De Brouwerij met cover Kinderen voor Kinderen

Het begon als een grap in de kroeg, maar sinds donderdag is het resultaat werkelijkheid: de studenten-versie van het nummer ‘Gi-ga-groen’ van Kinderen voor Kinderen staat online. Bedacht en gemaakt in De Brouwerij aan de Poelestraat.

Studentenbelangenvereniging Lijst STERK maakte het nummer, in samenwerking met Beeldkameraden & FrameRate Creatives.

Sophie den Ouden, secretaris van STERK (Lijst Student Erkend) schreef mee aan de tekst: “Het begon eigenlijk als een grap. Toen het nummer op feestjes voorbij kwam, werd ‘gi-ga-groen’ al snel ‘bi-ba-brouw’. Na wat gesprekken met onze creatieve kennissen veranderde het al snel in een plan om hier iets leuks van te maken. Toen de tekst klaar was hebben we De Brouwerij gevraagd om mee te werken en zij waren ook meteen enthousiast.”

Een echte bedoeling met het nummer heeft STERK, de grootste studentenfractie in de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool, niet met het nummer. Den Ouden: “We hebben het nummer expres na mei naar buiten gebracht, omdat we het belangrijk vonden om dit niet aan de verkiezingen te koppelen.”

Voorlopig blijft Bi-Ba-Brouw het enige nummer van STERK: “Maar je weet nooit, misschien dat een volgend bestuur denkt om ook zoiets te maken!”