Studenten praten over drugs

Een open gesprek over drugs, dat gebeurde dinsdag op de Hanzehogeschool. Er waren allerlei activiteiten georganiseerd om ervoor te zorgen dat drugs een meer toegankelijk gespreksonderwerp wordt.

Één van de activiteiten was een escape room die op een echte drugslab lijkt. Nadat de studenten zichzelf uit het drugslab hadden bevrijd was het mogelijk om in gesprek te gaan over de gevolgen van drugs.

”Het gaat geregeld mis, maar daar horen we te weinig over’,’ vertelt Eric Blauw van de organisatie. Daarom vindt hij het extra belangrijk om hier over te praten. Blauw hoopt dat dit een jaarlijks terugkerende activiteit wordt.