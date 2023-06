Studenten moeten langer wachten op duidelijkheid over energietoeslag; rechter krijgt zes weken meer tijd

Foto: Rieks Oijnhausen

De rechtbank heeft meer tijd nodig om zaken tussen drie studenten en de gemeente Groningen rond energietoeslag af te maken.

De uitspraaktermijn in deze drie rechtszaken is daarom met zes weken verlengd.

Het drietal studenten uit Groningen stond op dinsdag 16 mei tegenover de gemeente Groningen in de rechtbank aan het Guyotplein. De studenten willen dat de gemeente hen alsnog energietoeslag uitkeert. Studentenvakbonden wilde eigenlijk een collectieve rechtszaak starten tegen de gemeente. Maar studenten vragen de toeslag individueel aan en worden dus ook individueel afgewezen. Daarom besloten de studentenorganisaties om de zaken apart voor de bestuursrechter te brengen.

Studenten krijgen in onze gemeente tot nu toe geen energietoeslag. Wethouder Eikenaar stelt welwillend te zijn om ook studenten energietoeslag te geven, maar dan moet het Rijk met geld over de brug komen. Nu is er te weinig geld binnen de begroting om de toeslag toe te kennen. De Jonge Socialisten becijferden dat energietoeslag voor studenten de gemeente zo’n twaalf miljoen euro zou kosten.

De rechtszaken zijn niet de eerste die in Nederland worden gevoerd over energietoeslag en studenten. Begin oktober won een Nijmeegse student al een zaak tegen zijn woonplaats en kreeg hij de toeslag toegewezen. Amsterdam was in februari de tweede grote Nederlandse stad waar een rechter besliste dat studenten niet mogen worden uitgesloten. In Utrecht haalden studenten in april bakzeil bij de rechter.