Studenten Alfa-college testen waterstofboot in Stad: ‘Het vaart echt fantastisch!’

Studenten van het Alfa-college hebben de afgelopen maanden een boot gebouwd die vaart op waterstof. Maandagochtend gingen de boten voor de eerste keer het water op voor een proefvaart door Stad.

De studenten zijn al sinds november 2022 aan het werk, daarom is het extra speciaal om in hun eigen boot te kunnen varen. Docent Fred Knot is ontzettend trots op zijn leerlingen: “We hadden wel gehoopt op een zonnetje, maar aan de andere kant is het perfect weer om boten te testen.”

Het blauwe vaartuig is de tweede waterstofboot die studenten de afgelopen jaren in elkaar hebben gezet. Precies twee jaar geleden werd de eerste gedoopt in een vijver op Zernike Campus. Daar is de afgelopen jaren flink aan gesleuteld. Nu kan ook nummer twee het ruime sop kiezen en de studenten genieten duidelijk van de eerste tocht: “De boot vaart fantastisch”, vertelt student Julian Schat. “Het is ongelofelijk om met je eigen boot te mogen varen.”