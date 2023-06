Streep door tijdelijke Rammstein-winkel in Berlijn na ‘aanval’; pop-up winkel komt vooralsnog wel naar hotel in Stad

Foto: Ogidya via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

Niet Berlijn, maar Wenen is na Groningen de volgende bestemming van de tijdelijke Rammstein-winkel die volgende week donderdag en vrijdag in een hotel aan de Oude Boteringestraat verrijst. De marketing-afdeling zet een streep door de komst van de tijdelijke winkel in het ‘hoofdkwartier’ van de band, nadat er maandag stenen door de ruiten vlogen.

De ‘aanval’ op het hoofdkwartier van de band, waarbij ook met verf leuzen op de gevel werden gezet, werd opgeëist door aantal linkse actiegroepen in de Duitse hoofdstad. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een protestactie tegen het vermeende seksueel grensoverschrijdend gedrag van frontman Till Lindeman. De zanger ligt sinds begin deze maand onder vuur vanwege zijn vermeende georganiseerde seksuele escapades, waarbij ook aantijgingen van drogering naar buiten kwamen.

De winkel die Berlijn halverwege juni overslaat, gaat volgende week donderdag vooralsnog wel gewoon open in Groningen. De pop-up winkel van Rammstein, die tevens als verzamelplek en mini-museum fungeert, gaat donderdag om 09.30 uur open in Hotel Halbert aan de Oude Boteringestraat. Naast merchandise verkopen stelt het marketingteam van Rammstein ook een aantal podiumrekwisieten van de band ten toon in de winkel. Na de laatste concertdag van Rammstein in Groningen (volgende week vrijdag) vertrekt de winkel naar Wenen, waar de band eind juni twee keer optreedt.