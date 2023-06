Storten van grote geldbedragen leidt tot aanhouding voor witwassen

Een 30-jarige man uit Groningen is vorige week dinsdag aangehouden op verdenking van witwassen. Dat meldt de politie op sociale media.

De man stortte, ogenschijnlijk vanuit het niets, grote geldbedragen op zijn bankrekening. Die transacties lieten de alarmbellen afgaan. Het was voor de politie aanleiding om uitgebreid onderzoek te gaan doen. Vorige week dinsdag werden in het kader van dit onderzoek twee woningen in de stad doorzocht. Bij deze doorzoekingen troffen de politiemensen verschillende luxegoederen aan, maar ook merkkleding en harddrugs.

Daarop werd de verdachte aangehouden. Hij zit nog vast en zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.