Stormloop op museumbussen Kunst & Cultuur Groningen; tienduizend leerlingen kunnen niet mee

Foto via Stichting Kunst en Cultuur Groningen-Drenthe

Er heerst een stormloop op de regeling van de Stichting Kunst & Cultuur voor voordelige bussen naar musea in Drenthe en Groningen. Dat laat de stichting vrijdagmiddag weten. Maar omdat er niet genoeg geld is, kunnen tienduizend kinderen nu niet met de goedkope bussen mee.

Het project Culturele Mobiliteit is een vervoersproject voor basisscholen. Tegen geringe kosten brengt een bus leerlingen naar geselecteerde musea om een speciaal lesprogramma te volgen. In onze gemeente is het Groninger Museum één van de bestemmingen voor de busreizen.

Maar volgens Kunst & Cultuur Groningen-Drenthe loopt het storm bij de aanvraag voor de bussen. “Daardoor kunnen we helaas niet alle aanvragen honoreren”, zegt Jolanda Vas van Stichting Kunst & Cultuur. “Naar elk museum kan een maximum aantal leerlingen vervoerd worden. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van de educatief medewerkers en andere activiteiten in het museum. Het is dus altijd puzzelen.”

De Stichting Kunst & Cultuur hoopt dat de provincies Groningen en Drenthe volgend jaar met meer financiële steun over de brug komen, zodat er volgend jaar minder scholen teleurgesteld hoeven worden.worden. Vas: “Als de financiële middelen onbeperkt waren geweest zou Stichting Kunst & Cultuur volgend schooljaar ruim 24.500 leerlingen naar musea brengen. Nu worden het ongeveer 14.500. ”