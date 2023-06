Stichting Stedenband Groningen – San Carlos stopt ermee

De Stichting Stedenband Groningen – San Carlos wordt op 31 december van dit jaar opgeheven. Dat heeft het bestuur besloten. De activiteiten van de Stedenband zijn de afgelopen jaren bijna onmogelijk gemaakt.

Met dit besluit komt een einde aan de organisatie die sinds 1986 bestaat. Volgens het bestuur hebben de politieke ontwikkelingen in Nicaragua de activiteiten van de stichting in San Carlos de afgelopen jaren steeds moeilijker, en inmiddels bijna onmogelijk gemaakt. Burgemeester Koen Schuiling heeft ingestemd met het besluit, en zal zijn ambtsgenoot in het Midden-Amerikaanse land hierover informeren.

Hoewel de stedenband los staat van de politieke omstandigheden in Nicaragua, bleken de overheidsinstanties steeds meer grip te krijgen op het doen en laten van de lokale partners. Zo kwam er een eind aan de uitzending van studenten en co-schappers, en werden ook de activiteiten op LHBTI-gebied onmogelijk gemaakt. Andere projecten, zoals op gebied van sport en gezondheid, zijn vorig jaar ook gedwongen stopgezet.

In Groningen is de animo en belangstelling voor de activiteiten van de Stedenband eveneens afgenomen. Zo nam de twijfel bij enkele raadsfracties over de meerwaarde van de Stedenband toe en dienden zij verschillende moties tot opheffing in. Dit leidde tot het opstappen van diverse bestuursleden in relatief korte tijd.