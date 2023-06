Sterrenkundige Jeffrey Bout: lichtende nachtwolken, planeten en kindercursus sterrenkunde

Foto: Alma FreeImages

De sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant. En dat geldt zeker voor sterrenkundige Jeffrey Bout. Iedere eerste dinsdag van de maand komt hij bij ons in de studio om te vertellen over wat er komende maand aan de Groningse sterrenhemel te zien is.

De maan is net vol geweest, Jupiter en Saturnus worden steeds beter zichtbaar en Venus staat de hele maand nog te shinen aan de sterrenhemel. Het interessantste fenomeen dat je deze maand kunt zien, zijn de lichtende nachtwolken. “Midden in de nacht zie je in het noorden wat wolken oplichten terwijl het donker is”, vertelt Bout enthousiast. Deze wolken hangen op tachtig kilometer hoogte in de richting van Scandinavië. Op deze hoogte is het honderd graden onder nul waardoor er ijskristallen ontstaan op het stof in de lucht. “Dat stof is afkomstig van meteoren. Een leuke koppeling met sterrenkunde”, legt Bout uit.

Zilverwitte kleur

Dit zeldzame verschijnsel is van half juni tot half juli aan de hemel te zien. “Ik heb op internet gezien dat ze boven Noord-Duitsland zijn gezien, dus misschien gaat het de komende dagen hier gebeuren.” Het is belangrijk om naar het noorden te kijken en dan zie je de wolken hangen. Ze hebben een zilverwitte kleur met een golvende vorm.

Lauwersoog fotografie

Vanaf Lauwersoog kun je op 25 juni mee met een boottocht. Daar is een fotograaf die je vertelt hoe je goed kunt fotograferen in het donker. Als je hier meer over wilt weten kun je op nachtvanhetwad.nl kijken. Na de zomer geeft Jeffrey Bout zelf een kindercursus sterrenkunde voor kinderen van 8 tot 12 in het Forum, op 22 september.

Sterrenkundige Jeffrey Bout was te gast tijdens de OOG Ochtendshow en is iedere eerste dinsdag van de maand bij ons in de studio: