Statenfracties willen harde lobby voor directe trein tussen Stad en Bremen: ‘Opwarming aarde wacht niet tot 2036’

De provincie Groningen moet hard gaan lobbyen bij het Rijk en haar Duitse buren om de directe treinverbinding tussen Groningen en Bremen toch aan te leggen. Daarvoor pleiten de Statenfracties van GroenLinks, D66 en Volt, nadat vorige week uit onderzoek bleek dat de trein er zeker niet binnen drie jaar gaat zijn en dat 2036 vooralsnog het vroegste streefjaar is.

De drie fracties noemen het nieuws een grote teleurstelling. Volgens de partijen is de Wunderline één van de beste oplossingen om de duurzame internationale mobiliteit vanuit het noorden te bevorderen. “Wachten tot 2036 voordat er een rechtstreekse verbinding naar

Bremen is, is daarom geen optie”, stelt Statenlid Laura Reinink (Volt). “De opwarming van de aarde wacht ook niet!”

Onze oosterburen moeten daarom achter de broek gezeten worden. Niet alleen door de provincie, maar ook door het Rijk, zo stellen de drie partijen. “Voor de duurzame internationale bereikbaarheid van Groningen is de Wunderline cruciaal”, stelt GroenLinks- Statenlid Bas de Boer. “Zeker in combinatie met de Lelylijn ligt er een enorme kans om Groningen per spoor te ontsluiten naar bijvoorbeeld

Scandinavië en Parijs. Die kans mogen we niet laten liggen!”