Start bouw seizoensopslagsysteem duurzame warmte op Zernike Campus

Foto: WarmteStad

Op de Zernike Campus is dinsdag gestart met de bouw van de eerste seizoensopslag bij de nieuwe WarmteCentrale. Met het systeem wordt zomerse warmte opgeslagen waarmee in de winter verschillende wijken duurzaam verwarmd kunnen worden.

Het gaat om een overschot aan duurzame warmte waarmee op een later moment huizen en bedrijven in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren verwarmd kunnen worden. De eerste bouwactiviteit bestond uit het boren van een ondergrondse opslag bij de WarmteCentrale. Deze ondergrondse opslag wordt grotendeels gevuld met de warmte dat afkomstig is van het zonnewarmtepark Dorkwerd.

In dit park wordt er door zonnepanelen geen elektriciteit opgewerkt, maar wordt er wel warmte van de zon opgevangen. Dit zonnewarmtepark wordt op dit moment gerealiseerd op het voormalig slibdepot van de provincie, en zal uiteindelijk het grootste zonnewarmtepark van Nederland worden. De bedoeling is dat er op Zernike uiteindelijk twee seizoensopslagsystemen gaan komen. De provincie en de gemeente hebben in totaal vier miljoen euro subsidie uit het Nationaal Programma Groningen beschikbaar gesteld voor de aanleg hiervan. Deze zomer wordt er daarnaast begonnen met de aanleg van een warmteleidingnetwerk tussen de centrale en het zonnewarmtepark bij Dorkwerd.