Stadspartij wil weggehaalde bankjes terug rond Maarwold

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente moet de zitbanken die zijn weggehaald in de omgeving van Huize Maarwold in Haren terugplaatsen. Daarvoor pleit de Stadspartij 100% voor Groningen.

Raadslid Mariska Sloot van de Stadspartij springt daarmee op de bres voor ouderen in de omgeving, nadat in Haren de Krant onlangs klachten werden geuit over de weggehaalde bankjes. Volgens de oudere Harense die haar hart luchtte bij het medium, komen de bankjes ook niet terug. De gemeente zou vinden dat de bankjes te veel onderhoud vergen.

De Stadspartij springt nu op de bres voor de bewoners van het seniorencomplex en omwonenden, die de bankjes vaak gebruiken. Mariska Sloot heeft schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Als het aan het raadslid ligt, komen de bankjes terug, zodat de ouderen weer plek hebben voor een ’tussenstop’ bij hun dagelijks gang naar de winkels in het dorp.