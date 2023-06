Stadspark Natuurlijk nodigt wethouders uit voor Rammstein-fietstocht: “Meemaken hoe het klinkt”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Wethouders, raadsleden en journalisten worden door de vereniging Stadspark Natuurlijk uitgenodigd om op 6 en 7 juli een fietstocht te maken rondom het Stadspark wanneer Rammstein er concerten geeft.

Afgelopen week maakte het gemeentebestuur bekend dat de volumeknop tijdens deze concerten verder open mag worden gedraaid. In plaats van 100dB mag er op piekmomenten 103dB klinken. Op papier lijkt dit een marginale toename, maar omdat geluid exponentieel toeneemt gaat het om een verdubbeling van de druk op een trommelvlies. Afgelopen weekend lieten verschillende politieke fracties en ook Stadspark Natuurlijk weten dat ze actie overwegen. Stadspark Natuurlijk: “We gaan sowieso bezwaar aantekenen tegen het besluit van het gemeentebestuur. Maar we willen onze verbijstering ook graag omzetten in gastvrijheid.”

“Daarom nodigen we raadsleden, wethouders en journalisten uit voor een fietstocht door de wijken rond het Stadspark. Om op deze manier te ervaren hoe zo’n concert klinkt. We hopen hiermee te kunnen laten horen welke impact het besluit heeft op het leefklimaat in het zuidwesten van de stad, en hoe de werkelijkheid van geluidsniveaus zich verhoudt tot normen en regels.”

De fietstocht gaat een uurtje duren en deelnemers wordt geadviseerd om oordopjes mee te nemen.

Verslaggever Daniëlle Rademaker maakte een reportage over het onderwerp: