Stadspark Natuurlijk gaat bezwaar aantekenen tegen 103dB Rammstein, ook raad overweegt actie

De opbouw van het Rammstein-concert in het Stadspark is dit weekend begonnen. Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De vereniging Stadspark Natuurlijk gaat bezwaar aantekenen tegen het besluit van het gemeentebestuur om de Duitse band Rammstein de ruimte te geven om de volumeknop verder open te draaien. Ook de gemeenteraad is nog niet klaar met het onderwerp.

“Afgelopen woensdag is door de gemeente bekend gemaakt dat Rammstein tijdens de concerten op 6 en 7 juli 103dB geluid mag maken”, vertelt Lucy Pijttersen van Stadspark Natuurlijk. “Normaal geldt er een limiet van 100dB. Hoe het bezwaar er precies uit komt te zien daar gaan we één dezer dagen over praten. We kunnen verschillende stappen gaan zetten, waarbij we bijvoorbeeld naar de rechter kunnen stappen voor een voorlopige voorziening.”

Jacob Bolhuis: “Bij 103dB kan je gehoor in minder dan vijf minuten beschadigd raken”

Zaterdag sprak OOG Tv met Jacob Bolhuis die jarenlang als concertorganisator voor Mojo heeft gewerkt. Volgens Bolhuis moet al veel langer bekend zijn geweest dat de eis van 103dB op tafel lag. Bolhuis spreekt ook van een forse geluidsbelasting. “Bij geluid gaat het namelijk om exponentiële groei. Voor je beeldvorming: geluid tot 75dB is verdraagbaar. Bij 85dB kun je gehoorschade oplopen als je er te lang in staat. Vanaf 85dB kun je zeggen dat bij elke verhoging van 3dB je te maken hebt met een verdubbeling van de geluidsdruk op je trommelvlies. Dus we hebben het nu over 103dB, en dat is een niveau waarbij je gehoor in minder dan vijf minuten beschadigd kan raken.”

Lucy Pijttersen (Stadspark Natuurlijk): “Gaan er oordopjes uitgedeeld worden aan omwonenden?”

Die boodschap is ook bij de omwonenden aangekomen. Pijttersen: “De geluidsbelasting op mijn gevel zal 90dB zijn. Dat is een niveau waarbij je dus al gehoorschade kunt oplopen. Dus eigenlijk zegt men dat als de concerten er zijn dat ik binnen moet blijven, en dat ik niet even naar buiten kan om wat afval weg te brengen, omdat er gelijk het geluidsrisico is. Afgelopen week werd er gesproken om omwonenden te compenseren. Ik ben heel benieuwd wat men gaat doen. Gaan er oordopjes uitgedeeld worden aan omwonenden?”

“Ook 103dB tijdens de geluidschecks?”

En bij de bewoners spelen meer vragen: “De concerten zijn op 6 en 7 juli. Maar op de dag voorafgaand zijn er geluidschecks die negentig minuten duren. Wordt er dan ook gewerkt met 103dB? Wat kunnen we op zo’n dag verwachten? Ook als we andere documentatie bekijken, dan zijn we niet blij met hoe dit gelopen is. En daarom gaan we bezwaar maken tegen dit proces.”

Floor Mertens (SP): “Hoe komt het dat dit nu pas op tafel komt?”

Floor Mertens is raadslid voor de SP. Ook zij is niet blij. “Als je mij gaat vragen of we het concert moeten afgelasten dan zeg ik: nee. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat we hier lering uit gaan trekken. Hoe we dit de volgende keer wel goed kunnen doen. Met verschillende partijen overwegen we ook om vragen te stellen aan het gemeentebestuur. Want als fractie vinden wij het heel jammer hoe dit is gegaan. Als je al zo lang weet dat Rammstein naar je stad komt, en twee weken van tevoren wordt dan de 103dB op tafel gelegd, dan vraag ik mij echt af wat er mis is gegaan. Welke stappen we precies gaan zetten zal maandagavond duidelijk worden als alle partijen fractieoverleg hebben. Wij willen met verschillende partijen gaan overleggen.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Een meerderheid van de raad wilde een evenemententerrein”

Eén van de opties is om schriftelijke vragen te stellen. Maar volgens Ietje Jacobs-Setz van de VVD is dat een middel voor de bühne. “Bij schriftelijke vragen weet je dat de antwoorden over zes weken komen. Dan is Rammstein allang weer weg. Dus ik snap dat SP en de Partij voor de Dieren dit niet leuk vinden, maar wat ga je nu doen? Kiezen deze coalitiepartijen voor het pluche of willen ze echt iets bereiken? Dat de volumeknop opengedraaid mag worden is een bevoegdheid die het gemeentebestuur heeft. Ze kunnen dit doen, en hebben daar geen toestemming voor nodig. En dan kunnen we het leuk of niet leuk vinden, maar een meerderheid van de raad heeft er wel voor gekozen dat dit terrein een evenemententerrein moest worden. En dan hoort dit er bij.”

“Wist de gemeente echt van niks?”

De VVD was indertijd geen voorstander om de drafbaan op te offeren: “Wij koesteren de traditie van de paardensport. Maar feit is dat we nu een evenemententerrein hebben waar we als partij blij mee zijn. Maar hoe ga je dit nu binnen de perken houden? Want klaarblijkelijk is voor topacts 100dB niet genoeg. Nu is het Rammstein, straks is er een volgende band. Dit kan opnieuw gaan gebeuren, en ik denk dat het belangrijk is dat we hier geen gewoonte van gaan maken. En ik ben het met mevrouw Mertens eens dat ik ook heel nieuwsgierig ben waarom dit nu pas bekend wordt. Een jaar geleden werd bekend dat Rammstein komt, en als ze al aan het opbouwen zijn moeten we het ineens nog over het geluidsniveau hebben. Waar gaat het mis? Wist de gemeente echt van niks?”

“We moeten eerlijk zijn tegen onze inwoners”

Jacobs-Setz: “Sowieso is het belangrijk om eerlijk te zijn tegenover onze inwoners. We hebben de afgelopen tijd veel gesproken over de geluidsbelasting in dit deel van de stad. Inwoners hebben daarbij altijd het idee dat ze een stem hebben. Dat ze participeren. Maar als het gemeentebestuur dit wil, dat we topacts naar Groningen willen halen, dan moeten we daar ook eerlijk in zijn. Dat er concerten met 103dB mogelijk zijn. We moeten dan niet langer omwonenden in de illusie laten. En dat er 103dB nodig is, dat begrijp ik ergens ook. Er komen over tien dagen 110.000 mensen naar de concerten. Je wilt dat de mensen achterop het veld het ook goed horen. Veel mensen op een veld absorberen het geluid. Dat zag je afgelopen weekend in Landgraaf bij Bruce Springsteen. Ik sprak met mensen die achteraan stonden en er niks van konden horen. Als organisatie wil je dat niet. Daarom zeg ik: wees duidelijk, wees eerlijk. En laat bewoners niet in de waan.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Ik ben er nog niet zo zeker van wat een rechter gaat besluiten”

Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden schrok afgelopen week behoorlijk van het nieuws. “Dat bewoners stappen gaan ondernemen, dat had ik wel verwacht. Ik denk ook dat ze bij een rechter niet kansloos zijn. Je hebt op zo’n gebied een bestemmingsplan zitten en ook een locatieprofiel. De gemeente opereert nu vanuit het locatieprofiel, maar weegt dat wel zwaarder dan een bestemmingsplan waarin 100dB het maximum is? Als je mij vraagt wat de rechter gaat zeggen, dan is dat voor mij niet klip en klaar. Het kan alle kanten op gaan.”

“Gemeentebestuur is te gretig geweest”

De mogelijkheden die de gemeenteraad kan ondernemen zijn volgens Van der Laan beperkt: “Stel dat we hier over willen debatteren. Onze agenda zit tot en met september bomvol. In september gaan we het hebben over het evenementenbeleid, waarbij dit ook een onderdeel is. En ja, ik ben het met mevrouw Jacobs-Setz eens dat ik denk dat het voor dit concert te laat is. Maar we moeten het hier wel over hebben. Anders is het een glijdende schaal. Nu is het Rammstein, volgende keer zijn het The Rolling Stones of Coldplay die met 103dB in het Stadspark willen gaan staan. We zullen kaders moeten stellen. En of het gemeentebestuur niet scherp is geweest bij dit concert? Ik denk dat ze te gretig zijn geweest. Rammstein moest komen. Want ook de hotels en de taxichauffeurs varen er wel bij als zo’n concert er is. Het zet Groningen op de kaart. Men was te gretig, en er is niet nagedacht over de gevolgen, terwijl je wel het gemeentebestuur van iedereen bent.”

“Waarom hoor ik de Partij voor de Dieren niet over de dieren?”

Wel is de Partij voor het Noorden teleurgesteld in de Partij voor de Dieren: “Het gaat op dit moment vooral over de festivalbezoekers die we een leuke dag willen bieden en het gaat over de omwonenden. Maar we hebben ook een natuur. Dit is toch de uitgelegenheid kans om als partij juist voor deze groep op te komen. Waarom hoor ik hen daar niet over?”