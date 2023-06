Stadskudde trekt dwars door Stad: “Schapen die een duik nemen en dansende lammeren”

De Stadskudde op hun reis naar de nieuwe locatie. Foto: Stadskudde Groningen

Het is een bijzonder schouwspel: de schapen van de stadskudde die dwars door de stad trekken. Afgelopen weekend gebeurde dit zonder al te veel problemen. Hoewel de herders wel de ogen open moesten houden.

De stadskudde wordt al sinds jaar en dag ingezet om op een ecologische manier het groen bij te houden. De schapen houden de bermen, parken en fietspaden gekortwiekt, waarbij ze rekening houden met de insecten. Om van het ene gebied in het andere gebied te komen trekt de kudde zo nu en dan door de stad. “De kudde bevond zich bij het Reitdiep, en we wilden de dieren naar het Hampshire Hotel brengen”, vertelt de schaapsherder. “Vanwege het warme weer hadden we de verhuizing uitgesteld.”

“De kudde denderde dwars over een pleintje”

De reis begon zonder grote problemen. “Dankzij schaapshond Kelpie Skyline zat het tempo er goed in. Voor een paar lammeren ging het te snel, zij mochten mee in de Stadskudde-taxi. Op onze vaste route bleek een pleintje opnieuw te zijn ingericht. Als we dit hadden geweten, dan hadden we een andere route gekozen. Nu was er echter geen houden aan, de kudde denderde in rap tempo dwars over het pleintje. Gelukkig brengen de kleine schapenhoefjes over het algemeen weinig schade toe.”

“De schapen hadden niet in de gaten waar de kade was en plonsten in het water”

Bij het Hoendiep kwam men het volgende obstakel tegen. “Het gras stond schaaphoog, waardoor sommige dieren niet in de gaten hadden waar de kade was. Plons! De dieren die dit overkwam hebben we direct weer uit het water kunnen vissen. Ook de honden besloten om een duik te nemen, maar ook zij konden niet zelfstandig op de kant komen, en hebben we dus moeten helpen.”

“Lammeren wilden een dansje wagen”

Bij het viaduct Corpus den Hoorn bleek een feestje aan de gang te zijn. “Een paar lammeren vonden dat interessant, en waren niet onder de indruk van twee boomlange beveiligers. Zij wilden wel even een dansje wagen. Dat leek ons niet zo’n goed idee, en we konden de dieren weer redelijk snel te pakken krijgen. Je begrijpt dat de stemming op het feest er wel meteen goed in zat. Zonder verdere incidenten arriveerden we rond 09.30 uur bij het casco-terrein bij het Hampshire Hotel. Daar konden ze bijkomen van een enerverende wandeling.”