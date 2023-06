‘Stadjerswagen’ moet kloof tussen studenten en inwoners beslechten: “We zoeken verbintenis”

Foto: Anneloes Struik

Net als vorig jaar gaat er ook dit jaar tijdens de KEI-parade een ‘Stadjerswagen’ mee rijden. De organisatie van de KEI-week zoekt inwoners die op deze kar mee willen rijden.

“De KEI-parade is één van de hoogtepunten van de KEI-week, de introductieweek voor studenten”, vertelt Rick de Boer van de organisatie. “Tijdens de parade presenteren studentenverenigingen en -organisaties zich, waardoor eerstejaarsstudenten een beeld krijgen wat Groningen allemaal te bieden heeft. Op het evenement komen ongeveer vijfduizend mensen af. Maar wat we heel belangrijk vinden is de verbintenis. Door de coronacrisis zijn studenten en inwoners wat verder van elkaar af komen te staan, en wij willen die kloof slechten.”

“We zoeken inwoners die mee willen rijden”

De Boer: “Vorig jaar hebben we voor het eerst een ‘Stadjerswagen’ mee laten rijden. Daar was toen weinig animo voor, ook omdat we het toen misschien niet goed in de markt hebben gezet. Dit jaar willen we een nieuwe poging ondernemen. We zoeken dus inwoners die tijdens de KEI-parade op deze wagen mee willen rijden. Mensen kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar dit adres. Er is plaats voor maximaal dertig personen. Komen er meer aanmeldingen binnen, dan vindt er een loting plaats.”

Film?

Ook vorig jaar deed het KEI-bestuur pogingen om inwoners en studenten dichter bij elkaar te krijgen. Zo konden inwoners gratis het Open Air Festival bij de Kardingerplas bezoeken, en konden studenten en inwoners elkaar ook ontmoeten tijdens de Film op de Vismarkt. De Boer: “Op dit moment is het nog onbekend of dat opnieuw gaat gebeuren. Maar toch daar duidelijkheid over zijn, dan laten we dat sowieso weten.”