Stadjer (24)’zit aan billen veertienjarig meisje in bus; rechter legt taakstraf en verplichte behandeling op

Een 24-jarige man uit Groningen moet zestig uur werken zonder betaling, omdat hij in oktober vorig jaar een veertienjarig meisje onzedelijk heeft betast in een bus tussen Groningen en Winsum.

Daarnaast kreeg de man uit Groningen nog eens zestig uur voorwaardelijke werkstraf opgelegd en moet hij zich gedurende zijn proeftijd van twee jaar verplicht laten behandelen.

De straf voor de Stadjer is iets lager dan de eis die het Openbaar Ministerie aan de man opgelegd wilde zien. De officier van justitie eiste een taakstraf van tachtig uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en drie jaar verplichte behandeling.

Het incident vond plaats op dinsdag 11 oktober vorig jaar. In een bus tussen Groningen en Winsum ging de Stadjer in de stoel achter een veertienjarig meisje zitten, waarna hij meermaals aan de billen van het slachtoffer ‘kriebelde’. “Met zijn handelen heeft verdachte inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer”, aldus de rechtbank. “Het slachtoffer heeft tegenover de politie verklaard dat zij zich gedurende het voorval verlamd heeft gevoeld en uit haar verklaring blijkt dat het voor het slachtoffer een angstige ervaring is geweest.”