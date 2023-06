Stadhuis krijgt borstbeeld van koning Willem Alexander

Screenshot uit livestream NOS

In het stadhuis wordt komende vrijdagmiddag een buste van koning Willem Alexander onthuld. Het beeld komt in de raadszaal te staan.

Het is ook in Groningen een goed gebruik om een beeltenis van het staatshoofd in het stadhuis te hebben. Het Groninger stadhuis is de afgelopen jaren gerenoveerd en verbouwd, maar een buste van de koning ontbrak. De gemeente heeft daarom beeldhouwster Marilyn Josiena de opdracht gegeven, een buste van de koning te maken. Het bronzen borstbeeld wordt vrijdag onthuld. Dan wordt ook een boek over de geschiedenis van het stadhuis gepresenteerd.

Marilyn Josiena is beeldhouwster in ’t Zandt. Zij houdt zich vooral bezig met portretten. “Niets is boeiender dan te proberen leven te scheppen uit het dode materiaal van klei en steen. Ik zie het als een uitdaging om in een portret het karakter en persoonlijkheid of wel de ziel te vangen, zodat het het gaat leven.”