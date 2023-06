Stad is zes nieuwe hinkelbanen rijker

Eén van de hinkelbanen wordt door KPN uitgereikt aan Peter Bruinewoud, voorzitter van buitenspeelvereniging Selwerd. Foto: KPN

In verschillende speeltuinen in de gemeente zijn de afgelopen periode zes nieuwe hinkelbanen aangelegd. De hinkelbanen zijn een geschenk van telecombedrijf KPN.

Het bedrijf is in de stad bezig met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Hiervoor moeten straten en stoepen worden opengebroken. Als compensatie voor de tijdelijke overlast die dit zich mee brengt, zijn er hinkelbanen aangelegd. De banen zijn te vinden in speeltuinen in de wijken Selwerd, Paddepoel, Oosterparkwijk en Vinkhuizen.

De banen zijn bedoeld om kinderen uit de wijken speelplezier te geven, maar tegelijkertijd symboliseren ze ook een mijlpaal in de aanleg van een glasvezelnetwerk in Groningen.